ملك المغرب يقدم تعازيه للرئيس الجزائري بوفاة بوتفليقة

بعث ملك المغرب محمد السادس، السبت، "برقية تعزية ومواساة" إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ملك المغرب: "علمتُ، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق" بوتفليقة.

وقد "أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة"، حسب ما جاء في البرقية.

وأضاف ملك المغرب في برقيته: "أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث".

وتوفي بوتفليقة، الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاما، وقد أعلن الرئيس الجزائري الحداد الوطني ثلاثة أيام بداية من السبت، بسبب وفاة بوتفليقة الذي ظل مريضا منذ إصابته بسكتة دماغية عام 2013.

وكان ظهور بوتفليقة علنا أمرا نادرا في السنوات الأخيرة لرئاسته، ولم ير منذ تولي الرئيس تبون السلطة أواخر عام 2019. ووفق بيان الرئيس تبون، ستنكس الأعلام خلال فترة الحداد.