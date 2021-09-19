فيديو.. احتجاج أمام الكابيتول الأمريكى دعما لمعتقلى اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - نظم عدد من الأمريكيين، اليوم السبت، أمام مقر الكونجرس الأمريكى، مظاهرات داعمة للملاحقين قضائيا فى اقتحام الكابيتول، حيث خرج أنصار للرئيس السابق، دونالد ترامب، فى احتجاجات لم تسفر عن حوادث.





وشارك فى الاحتجاجات، حسب تقارير إعلامية، نحو 200 شخص مقابل مئات أفراد الشرطة الذين انتشروا حول مبنى الكونجرس الأمريكى حيث أعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى تمت إقامته سابقا بعد الهجوم ليظل هناك 6 أشهر.

وطالب المشاركون فى المظاهرة المعنونة باسم "العدالة لمعتقلى 6 يناير" بمعاملة أكثر إنسانية مع الأشخاص المحتجزين فى أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس.

وتدخلت الشرطة عدة مرات لفض اشتباكات محدودة بين الداعمين للمعتقلين والمحتشدين بالقرب من الموقع رفضا لاحتجاج أنصار ترامب، لكن لم يتم تسجيل أى حوادث خطيرة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت شرطة الكونجرس إنها اعتقلت 4 أشخاص منهم رجل مسلح بمسدس شوهد وسط الحشد، لكنها أضافت أنه "لم يتضح سبب وجوده فى هذه المظاهرة".

واقتحمت مجموعة كبيرة من أنصار الجمهورى ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونجرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التى فاز فيها الديمقراطى جو بايدن، فى حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلق الديمقراطيون فى مجلس النواب عملية ثانية لعزل ترامب مع اتهامه بالتحريض على العنف، لكنها لم تنجح بسبب موقف مجلس الشيوخ.