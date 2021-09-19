عروض لابتوب اليوم الوطني 91 أفضل العروض والتخفيضات

عروض لابتوب اليوم الوطني 91 من كل الماركات العالمية المميزة حيث يتم الإفصاح عن عدد من العروض المتميزة في اليوم الوطني السعودي. حيث تحتفل جميع متاجر المملكة بذكرى توحيد المملكة وتغير الاسم من مملكة نجد والحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية بكثرة العروض والخصومات والتخفيضات على السلع والمنتجات وعروض المطاعم وعروض وتخفيضات على العيادات والمراكز الصحية. تم الاحتفال باليوم الوطني ليكون أجازة رسمية في عهد الملك عبدالله عام 2005. وقام بافتتاح مدينة الملك عبدالله للعلوم وإعطاء اليوم أجازة وطنية .

أفضل عروض لابتوب اليوم الوطني 91

اليوم الوطني من المناسبات الوطنية الهامة في المملكة ولذلك أطلقت عدد من المعارض الخاصة بالأجهزة الإلكترونية عروضًا خاصة باليوم الوطني وجاءت أغلب العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ووصلت نسبة الخصم لـ 50% على كل الأنواع وجاءت العروض هذا العام تحت عنوان هي لنا دار وإليك عروض لابتوب اليوم الوطني 91:

لينوفو يوجا إس 900 سليم 9، كور آي7، 14بوصة، 2 تيرا بايت، رام 16 جيجا، أسود خصم 25% بسعر 7499 ريال.

لينوفو يوجا إس 900 سليم 9، كور آي7، 14بوصة، 1 تيرا بايت، رام 16 جيجا، أسود خصم 30% بسعر 6299 ريال.

لينوفو يوجا سي 900 يوجا 9، كور آي7، 14بوصة، 1 تيرا، 16 جيجا، أسود خصم 22.5% بسعر 6199 ريال.

عرض مايكروسوفت سيرفس لابتوب 3 بسعر 6849 ريال

مايكروسوفت سيرفيس برو 7 بسعر 4149 ريال.

يمكن متابعة باقي عروض اليوم الوطني المقدمة من اكسترا من الموقع الرسمي لاكسترا.

لاب توب ديل ايلين وير ام 15 بسعر 7999 ريال.

عرض ديل ايلين وير ام 15 بسعر 8199 ريال.

ابل ماك بوك برو 13 بسعر 9999 ريال.

لاب توب ريزر بليد 15 بسعر 8199 ريال.

مايكروسوفت سيرفس 3 بسعر 5999 ريال.

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تقدم بنده عروضًا متنوعة من ضمنها عروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأكسسورات وغيرها من الأجهزة المنزلية والمنتجات الأخرى أحتفالًا باليوم الوطني السعودي 91. ومازالت العروض مستمرة حتى موعد اليوم الوطني 23 سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر على كافة المتاجر المتواجدة في المملكة على اختلاف الأنشطة والخدمات التي تقدمها للعملاء.