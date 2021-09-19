أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم استضافة قمة افتراضية الأسبوع المقبل بهدف "مواجهة العالم" بشأن دحر جائحة كوفيد-19.
يهدف الاجتماع، المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد كوفيد-19 وتحسين العلاجات المضادة لفيروس كورونا.
وقالت المسؤولة الصحفية بالبيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن "يعتزم مطالبة المشاركين بمستوى أعلى من الطموح" بشأن حملات التطعيم والعلاجات، إلى جانب الاستعداد لأي جائحة مقبلة.
تعهدت الولايات المتحدة بالتبرع للعالم بجرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 أكثر من أي دولة أخرى.
ومن المتوقع أن يطالب بايدن الدول الغنية الأخرى بتعهدات أكثر كرما وسخاء فيما يتعلق بتقاسم اللقاحات.
كما ذكر البيت الأبيض أن من المقرر مشاركة قادة عالميين وفاعلي الخير وممثلي الصناعة والمنظمات غير الحكومية في الاجتماع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة أميركية مرتقبة لـ"مواجهة العالم" بشأن دحر كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.