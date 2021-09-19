"خطوتان للأمام".. ابنة بيليه تكشف حالته الصحية

يواصل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، التعافي من جراحة في القولون، ونشرت أسرته فيديو للبرازيلي البالغ من العمر 80 عاما وهو يبتسم أثناء خضوعه لعلاج طبيعي في غرفته بالمستشفى في ساو باولو.

وخضع لاعب سانتوس ومنتخب البرازيل ونيويورك كوزموس السابق، إلى جراحة لاستئصال ورم في القولون في الرابع من سبتمبر، وغادر وحدة العناية المركزة في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في الأيام التالية.

ونشرت ابنته كيلي فيديو للاعب البرازيلي السابق وهو يجري تدريبات على القدم في حسابها على إنستغرام.

وكان بيليه برفقة أخصائيين اثنين للعلاج الطبيعي، وكانت واحدة منهما ابنة اللاعب البرازيلي السابق.

وكتبت كيلي: "اليوم تقدمنا خطوتين للأمام" في إشارة إلى منشور سابق قالت فيه للجماهير إن عملية تعافي والدها تتقدم في كثير من الأحيان خطوتين للأمام ثم تتراجع خطوة للوراء.

وعانى بيليه، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، من مشاكل في الفخذ في السنوات الأخيرة ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني حتى قبل جائحة كوفيد-19 وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.