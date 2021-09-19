طريقة التسجيل في منصة مدرسة التعليمية وشرح بالخطوات

منصة مدرسة التعليمية ، يبحث الآن أولياء الأمور عن كيفية التسجيل في منصة مدرسة التعليمية وذلك نظراً لأهميتها فتحت شعار “من أجل 50 مليون طالب عربي” تندرج أهداف متعددة سنناقشها في تلك المقالة عزيزي القارئ حيث أن المنصة أُطلقت من شهور قليلة عقب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في الإمارات ولمزيد من التفاصيل تابعونا في باقي المقالة.

منصة مدرسة التعليمية ونبذة عنها

كما نعلم ، منصة مدرسة التعليمية تعتبر هي المنصة الأولى من نوعها في العالم العربي التي توفر محتوى تعليمي باللغة العربية مثل منصة مدرستي.

تم إنشاء منصة مدرسة التعليمية عن بعد بهدف إراحة الطلاب وحقناً للإصابات خاصةً التفشي الهائل الذي حدث في 2020 لذلك آثرت الدول نظام التعليم عن بعد كذلك المنصة لا تكتفي بإعطاء الدروس المخصصة للطلاب فقط بل هناك أكثر من ال5000 آلاف درس تعليمي في لغات متعددة ودروس عديدة مثل الكيمياء والفيزياء.

كما ان شعار المنصة هو “من أجل 50 مليون طالب عربي” وذلك يعطيك تلميحاً بسيطاً عزيزي القارئ عن ماهية المنصة حيث أنها ليست مخصصة لطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة فقط بل المنصة متوفرة في كل الدول العربية وفي الفقرة التالية سنطلعكم على خطوات التسجيل في منصة مدرسة.

التسجيل في منصة مدرستي

هناك العديد من الطرق للتسجيل وسنطلعكم أعزائي القراء عليهم كلها

التسجيل في المنصة عبر حساب : فيس بوك Facebook. تويتر Twitter. كما أيضا جوجل Email.

هناك طريقة التسجيل في المنصة نفسها : الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرسة ستنشئ طلب حساب عن طريق الضغط على علامة + في أعلى الصفحة الرئيسية من ناحية اليمين بعد ذلك طلب إنشاء حساب إلكتروني جديد على منصة مدرسة سيُطلب منك كتابة : الاسم (اسم المستخدم) كلمة السر التأكيد على الرقم السري وضع البريد الإلكتروني للتأكد من هوية الشخص تأكيد البريد الإلكتروني الذي تم وضعه (عن طريق الدخول إلى البريد الإلكتروني واستلام الرسالة من المنصة وتأكيدها) بتلك الخطوات الفائتة يكون قد تم تفعيل المنصة



إرسال استفسارات إلى منصة مدرسة التعليمية

كذلك صناع الموقع الإلكتروني تعمدوا ان يصنعوا موقع سهل وسلس وبسيط لكي يسهل على الثلاثة أطراف (المدرسين والطلبة وأولياء الأمور) أن يصلوا إلى وجهتهم بسهولة. وإذا أردت الاستفسار عن شئ في المنصة أو إرسال أسئلة فلقد وفرت لك المنصة هذا بكل سهولة ويسر

في البداية يجب عليك الدخول على المنصة التعليمية

إدخال البيانات المطلوبة : الاسم (كاملاً) البريد الإلكتروني Email رقم الهاتف الخاص بك (الذي وضعته من البداية) عنوان الرسالة Subject موضوع الرسالة نص الرسالة نفسها (الاستفسار) كما انه بعد التأكد من كل شئ تقوم بالضغط على كلمة (أرسل الآن)



وفي النهاية أعزائي قراء ثقفني نتمنى أن تكون مقالتنا عن التسجيل في منصة مدرسة و منصة مدرسة التعليمية قد تكون نالت إعجابكم