مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة داخل الصومال

وحث الأعضاء فى بيان صحفى، اليوم السبت حول الوضع الراهن فى الصومال، جميع أصحاب المصلحة على ممارسة ضبط النفس، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى الصومال.
ودعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار لما فيه خير الصومال وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة فى إطار الجداول الزمنية المتفق عليها ووفقاً لاتفاقى 17 سبتمبر و27 مايو، حاثين الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء الاتحادية على ضمان عدم تحول أى خلافات سياسية عن العمل الموحد ضد حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى.
وأكدوا من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسى وسلامته الإقليمية ووحدته.
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