مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الراهنة داخل الصومال

جدة - نرمين السيد - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى، عن قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة ‏الصومالية والأثر السلبى على الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وحث الأعضاء فى بيان صحفى، اليوم السبت حول الوضع الراهن فى الصومال، جميع أصحاب ‏المصلحة على ممارسة ضبط النفس، مشددين على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فى ‏الصومال.‏

‏ ودعوا جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار لما فيه خير الصومال ‏وإعطاء الأولوية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وشاملة فى إطار الجداول الزمنية المتفق ‏عليها ووفقاً لاتفاقى 17 سبتمبر و27 مايو، حاثين الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء الاتحادية على ‏ضمان عدم تحول أى خلافات سياسية عن العمل الموحد ضد حركة الشباب والجماعات المسلحة ‏الأخرى.‏

وأكدوا من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسى وسلامته ‏الإقليمية ووحدته.‏