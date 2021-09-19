أمريكا تسجل أكثر من 154 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 670.565، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى 41.915.285.

وتعتبر الولايات المتحدة الأولى فى العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بالفيروس.

وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لإطلاق حملة للتطعيم بالجرعات المعززة فى البلاد الأسبوع المقبل.