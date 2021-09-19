“بالهاتف” moe.gov.ae رابط تسجيل دخول منصة التعليم الذكي LMS تسجيل طالب جديد

moe.gov.ae رابط تسجيل دخول منصة التعليم الذكي لتسجيل طالب جديد لدخول التعليم الحكومي في الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك في انطلاق التحضير للعام الدراسي الجديد 1443 – 2021 في مدارس الإمارات، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد عدد من الطرق للتسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد في الموقع بما يتيح للجميع التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة مع شرح الخطوات.

العام الدراسي الجديد 1443-2021 في الإمارات

ينطلق العام الدراسي الجديد في عدد من الدول العربية بعد اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير الأمنية والصحية لعودة الطلاب إلى المدارس، ويكون العام الحالي في غالبية الدول التي بدأ العام الدراسي فيها حضوريا، باستثناء عدد من الدول التي اقرت التعليم الإلكتروني لطلاب روضات الأطفال عبر المنصات التعليمية الخاصة بهم، مثل سلطنة عمان، ويكون على الراغبين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الحكومي بالإمارات التسجيل الإلكتروني في موقع الإمارات التعليمي، منصة التعليم الذكي، واتباع الشروط اللازمة للتسجيل والقبول في العام الدراسي الجديد، الصف الأول الابتدائي.

بوابة التعليم الذكي وطرق التسجيل

أطلقت وزارة التعليم بالإمارات بوابة التعليم الذكي منذ عدد من السنوات، حيث جاءت ضمن اتجاه هيئات ومؤسسات الدولة للاستخدام الرقمي والإلكتروني في الهيئات المختلفة لها ضمن إطار خطط 2030 للتحول الرقمي في عدد من الدول العربية، وقد قامت الوزارة بتيسير التسجيل للطلاب وأولياء الأمور كما أتاحت الرابط الذكي ضمن قاعدة المعلومات الأساسية للطلاب لدى الوزارة.

طرق تسجيل الطلاب الإلكترونية

تتيح وزارة التعليم الصفحة الرسمية للتعرف على خدمات الوزارة، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم ثلاثة طرق لتسجيل الطلاب للتيسير والتسريع وأيضا لضمان تنوع طرق التسجيل حسب قدرة كل طالب والإمكانيات المتاحة له، وتكون كالتالي:

خدمة التصديق الإلكتروني للطلاب بالبطاقة الذكية حيث تتم بقراءة البيانات الموجودة بالبطاقة الإلكترونية.

تكون الطريقة الثانية بالتسجيل العادي عبر الراب الإلكتروني لبوابة التعليم الذكي.

استخدام الهاتف الذكي في التسجيل والتصفح.

يكون العامل الأساسي بالدخول على رابط تسجيل الطلاب عبر رابط تسجيل موقع منصة التعليم الذكي لها. يقوم الطالب أو ولي الطالب بكتابة البيانات الأساسية له. يتم عمل كلمة مرور في التسجيل الجديد أو الدخول بكلمة المرور السابقة في حل تم التسجيل مسبقا.

moe.gov.ae رابط تسجيل دخول منصة التعليم الذكي LMS