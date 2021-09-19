أمريكا .. اعتقال 4 أشخاص بمحيط مبنى الكابيتول فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان لها، إنه "تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".
وأضافت أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".
وفى هذا السياق، أوقفت الشرطة سيارة فى شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين يستقلانها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة فى تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.
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