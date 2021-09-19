الاشتراك في باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75 واهم مميزات وخصائص الباقة

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باقات موبايلي Mobaily مسبقة الدفع، أعلنت شركة موبايلي Mobaily مؤخرا عن باقات موبايلى المسبقة الدفع لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وحيث يتساءل العديد من الأشخاص في المملكة السعودية عن مميزات باقات موبايلي Mobaily المسبقة الدفع وكيفية الاشتراك في تلك الباقات، وذلك بعد أن حققت شركة موبايلي Mobaily للاتصالات نجاحا كبيرا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية وتوفير افضل العروض لمستخدمي شبكة موبايلي Mobaily وبأفضل الأسعار، وسنعرض لكم من خلال موقع ثقفني كافة المعلومات الخاصة عن باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75.باقة موبايلي Mobaily مسبقة الدفع 75
من المعتاد تقديم شركة موبايلي Mobaily افضل الباقات والعروض لعملائها لإرضائهم الدائم، وحيث أعلنت مؤخرا شركة موبايلي Mobaily عن باقة 75 والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل عملائها كما يمكن تحويل خطوط الشبكات الأخرى إلى شبكة موبايلي Mobaily، وتتميز باقات موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75 على احتوائها على الكثير من الدقائق والميجا بايت، وهي متوفرة لعملاء الخطوط الإلكترونية ولعملاء الخطوط التقليدية أيضا.مزايا باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75
هناك العديد من المميزات والخصائص لباقة موبايلي المسبقة الدفع 75، واليكم ابرز المميزات والخصائص لباقة موبايلي المسبقة الدفع 75 عبر النقاط الآتية:
- سعر باقة موبايلي 75 المسبقة الدفع 75 ريال سعودي غير شاملة الضريبة الإضافية.
- تبدأ صلاحية الباقة من تاريخ الاشتراك وتستمر لمدة 30 يوم.
- توفر لك الباقة 5 جيجا بايت لمنصات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام وتويتر والواتس آب والتيلغرام، كما توفر لك الباقة 15 جيجا بايت اخرى يمكن استخدامهم في جميع المواقع الإلكترونية كاليوتيوب ومتصفح جوجل.
- تمنحك الباقة 500 دقيقة يمكن استخدامهم لمختلف الشبكات في المملكة العربية السعودية.
- يتم تجديد الباقة شهريا بشكل تلقائي في حالة توافر رصيد كافي لتجديد الباقة، ويمكن إلغاء تجديد الباقة في أي وقت.
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة موبايلي الخاص بباقة 75 المسبقة الدفع.
- تحديد الباقة التي تناسبك للاشتراك بها ولتكن باقة 75 المسبقة الدفع.
- النقر على اختيار “اشترك الآن” التي تكون اسفل كل باقة ولتكن باقة 75 المسبقة الدفع.
- تحديد الشريحة التي تريد الاشتراك بها في الباقة سواء الشريحة الإلكترونية أو الشريحة التقليدية.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تظهر أمامك على الصفحة.
- تسجيل بيانات وسيلة الدفع التي تناسبك للدفع المبلغ المستحق للباقة من خلالها.
يمكن الاشتراك في باقة موبايلي المسبقة الدفع 75 عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 75 إلى الرقم 1100، وفي حالة إلغاء الاشتراك عليك القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 075 إلى الرقم 1100، ولمعرفة مزايا تلك الباقة عليك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 4 إلى الرقم 1411.
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باقات موبايلي Mobaily مسبقة الدفع، أعلنت شركة موبايلي Mobaily مؤخرا عن باقات موبايلى المسبقة الدفع لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وحيث يتساءل العديد من الأشخاص في المملكة السعودية عن مميزات باقات موبايلي Mobaily المسبقة الدفع وكيفية الاشتراك في تلك الباقات، وذلك بعد أن حققت شركة موبايلي Mobaily للاتصالات نجاحا كبيرا في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية وتوفير افضل العروض لمستخدمي شبكة موبايلي Mobaily وبأفضل الأسعار، وسنعرض لكم من خلال موقع ثقفني كافة المعلومات الخاصة عن باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75.باقة موبايلي Mobaily مسبقة الدفع 75
من المعتاد تقديم شركة موبايلي Mobaily افضل الباقات والعروض لعملائها لإرضائهم الدائم، وحيث أعلنت مؤخرا شركة موبايلي Mobaily عن باقة 75 والتي شهدت إقبالا كبيرا من قبل عملائها كما يمكن تحويل خطوط الشبكات الأخرى إلى شبكة موبايلي Mobaily، وتتميز باقات موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75 على احتوائها على الكثير من الدقائق والميجا بايت، وهي متوفرة لعملاء الخطوط الإلكترونية ولعملاء الخطوط التقليدية أيضا.مزايا باقة موبايلي Mobaily المسبقة الدفع 75
هناك العديد من المميزات والخصائص لباقة موبايلي المسبقة الدفع 75، واليكم ابرز المميزات والخصائص لباقة موبايلي المسبقة الدفع 75 عبر النقاط الآتية:
- سعر باقة موبايلي 75 المسبقة الدفع 75 ريال سعودي غير شاملة الضريبة الإضافية.
- تبدأ صلاحية الباقة من تاريخ الاشتراك وتستمر لمدة 30 يوم.
- توفر لك الباقة 5 جيجا بايت لمنصات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام وتويتر والواتس آب والتيلغرام، كما توفر لك الباقة 15 جيجا بايت اخرى يمكن استخدامهم في جميع المواقع الإلكترونية كاليوتيوب ومتصفح جوجل.
- تمنحك الباقة 500 دقيقة يمكن استخدامهم لمختلف الشبكات في المملكة العربية السعودية.
- يتم تجديد الباقة شهريا بشكل تلقائي في حالة توافر رصيد كافي لتجديد الباقة، ويمكن إلغاء تجديد الباقة في أي وقت.
- الذهاب إلى الموقع الرسمي لشركة موبايلي الخاص بباقة 75 المسبقة الدفع.
- تحديد الباقة التي تناسبك للاشتراك بها ولتكن باقة 75 المسبقة الدفع.
- النقر على اختيار “اشترك الآن” التي تكون اسفل كل باقة ولتكن باقة 75 المسبقة الدفع.
- تحديد الشريحة التي تريد الاشتراك بها في الباقة سواء الشريحة الإلكترونية أو الشريحة التقليدية.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تظهر أمامك على الصفحة.
- تسجيل بيانات وسيلة الدفع التي تناسبك للدفع المبلغ المستحق للباقة من خلالها.
يمكن الاشتراك في باقة موبايلي المسبقة الدفع 75 عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 75 إلى الرقم 1100، وفي حالة إلغاء الاشتراك عليك القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 075 إلى الرقم 1100، ولمعرفة مزايا تلك الباقة عليك بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 4 إلى الرقم 1411.
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