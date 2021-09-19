1-4 eportal.moe.gov.om رابط تسجيل دخول جديد على منصة منظرة 1443 العام الجديد

1-4 eportal.moe.gov.om رابط تسجيل دخول جديد على منصة منظرة 1443 للعام الدراسي الجديد بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بالسلطنة بإطلاق العام الدراسي لجميع مدارس السلطنة الحكومية، بينما أعلنت التعليم الحضوري للصفوف ابتداء من الخامس الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، بينما أعلنت استمرار التعليم عبر المنصات التعليمية للصوف من الأول وحتى الرابع الابتدائي.

موقع وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب تسجيل الطلاب للدخول على المنصة التعليمية الخاصة بالفئات العمرية الأصغر في التعليم بالسلطنة، من الصف الأول وحتى الرابع الابتدائي، وذلك حرصا على أن يقوم الطالب بالمرحلة العمرية الأولى للتعلم والالتزام بالدخول اليومي للحصص التعليمية التي يتم فيها تعليم اساسيات اللغة والكتابة والأنشطة المدرسية.

لماذا تم التعليم الإلكتروني لطلاب المراحل الأولى

أطلقت وزارة التربية والتعليم التعليم المباشر للطلاب مثل بقية الدول العربية في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للصفوف من الخامس الابتدائي وحتى ختام التعليم الثانوي، بينما حرصت الوزارة في ظل انتشار جائحة كرونا أن تقوم بالتركيز على التعليم المباشر للطلاب من الصف الخامس، بينما حرصت على صحة الطلاب بالمراحل التعليمية الأصغر، ورأت الوزارة أن المنصة التعليمية منظرة تكون كافية لتوصيل المحتوى التعليمي المناسب لهم في تلك المرحلة التعليمية، وذلك بعد عمل إحصاء ودراسة للمنصات التعليمية وكيفية الاستفادة منها في العامين الماضيين، حيث تم الحصول على نسب متابعة أعلى من خلال منصة منظرة، بينما يكون التعليم المباشر للطلاب في المراحل الأكبر من التعليم بالتعليم المباشر أفضل ويكون الاستفادة منه أعلى.

تراجع أعداد إصابات فيروس كرونا بالسلطنة

تراجعت إعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا بالسلطنة بشكل كبير بما سهل بشكل كبير إطلاق العام الدراسي الجديد، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالسماح للطلاب بحضور الفصول التعليمية بعد تعقيمها بشكل جيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب الإصابات ونقلها بين الطلاب، كما كان شرطا لحضور الفصول هو الحصول على جرعتي لقاح كرونا، وأتاحت للطالب المصاب بالحضور للفصول عبر منصات التعليم الرقمية من جديد.

يتم الدخول المباشر على منصة التعليم الرقمية من الصف الأول للرابع الابتدائي منصة منظرة. يقوم الطالب بكتابة الرقم المدني الخاص به. يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة. يقوم باستلام رقم سري ويتم تسجيله. يتيح موقع الوزارة إنشاء حساب جديد للطلا. يمكن الدخول في كل مرة بالرقم السري من خلال تثبيت المنصة على سطح المكتب.

1-4 eportal.moe.gov.om رابط تسجيل دخول جديد على منصة منظرة للعام الدراسي الجديد 1443