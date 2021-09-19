5 أشياء لا تتناولها على معدة فارغة

يفضل البعض أن يستهلوا يومهم بتناول كوب من القهوة، علما بأن هذا الأمر يمكن أن يسبب لهم حموضة في المعدة، وينصح الخبراء بضرورة تغيير هذه العادة.

والقهوة واحدة من أطعمة ومشروبات لا يفضل أن يبدأ المرء بها يومه، حتى يتمتع بصحة جيدة، وفقا لخبراء التغذية، الذين يؤكدون أن عمل أعضاء الجسم يكون بطيئا في الصباح، وهذا يستلزم تناول أشياء خفيفة لا تحدث اضطرابا في الجسم.

ومن بين الأشياء التي يفضل أن يتجنبها الإنسان في بداية يومه عندما تكون معدته فارغة:

- القهوة: يبدو أن شرب القهوة بالنسبة إلى البعض طريقة سهلة للتخلص من النعاس، لكن شربها على معدة فارغة قد يؤدي إلى الحموضة. وهذا يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما يسبب التهابا في المعدة لدى البعض.

- المشروبات الباردة: يؤدي تناول المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية، وجعل عملية الهضم بطيئة، بينما المشروبات الفاترة أفضل، لأنها تساعد التمثيل الغذائي في الجسم.

- الأطعمة الحارة: يؤدي تناول التوابل على معدة فارغة إلى تهييج بطانة الأخيرة، وهو ما يفضي غالبا إلى عسر الهضم وحموضة في المعدة,

- الكحول: مع عدم وجود طعام في المعدة، تنتقل الكحول مباشرة إلى مجرى الدم، وهناك يتم توزيعها بسرعة في جميع أنحاء الجسم، مما يتسبب في اتساع الأوعية الدموية وينتج عنه شعور مؤقت بالدفء، وانخفاض مؤقت في معدل النبض، فضلاً عن ازدياد ضغط الدم.

- العلكة: مضغ العلكة ليس بالأمر الجيد، لأن المضغ يدفع الجهاز الهضمي إلى إنتاج مزيد من الأحماض، وهو ما قد يلحق ضررا ببطانة المعدة، حيث لا يوجد طعام، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى القرحة.