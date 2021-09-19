الهند تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و309 وفيات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 309 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 444 ألفا و838 شخصا.
وأفادت بأن 38 ألفا و945 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 32 مليونا و671 ألفا و167 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند إلى 332 ألفا و158 حالة.
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