جنوب إفريقيا .. مصرع عمدة جوهانسبرغ فى حادث سير

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "news24" أن الحادث وقع بعد أن شارك ماتونغو فى فعالية ضمن الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطنى الإفريقى فى ضاحية جوهانسبورغ سويتو، حيث كان يرافق رئيس البلاد، سيريل رامافوزا.

وتم انتخاب ماتونغو عمدة لأكبر مدينة فى جنوب إفريقيا نتيجة الانتخابات التى جرت يوم 10 أغسطس بعد وفاة سلفه، جيف ماهوبو، بفيروس كورونا فى يوليو.

وبالتالى تولى ماتونغو منصب عمدة جوهانسبورغ نحو 40 يوما فقط.