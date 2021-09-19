الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملية اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تفاصيل العملية الأمنية التي قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات خاصة من وحدة ”يمام“ التي تنفذ المهام الخاصة في اعتقال المطاردين والمطلوبين، والتي انتهت بإعادة اعتقال الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ إن ”القوات الكبيرة التي دخلت جنين نفذت علانية عملية خداع للفت الأنظار، بينما في منطقة أخرى داهمت وحدة اليمام الخاصة والشاباك بغطاء عسكري سراً المبنى الذي تحصن فيه الأسيران في شرق جنين“.

واشتبك الجيش الإسرائيلي بالفعل مع مسلحين فلسطينيين شرق مدينة جنين، إلا أن هذا الاشتباك انتهى بعد دقائق قليلة لتنسحب القوات الإسرائيلية بعد انتهاء عملية اعتقال الأسيرين.

وقالت صحيفة ”هارتس“ العبرية إن ”جهاز الشاباك كانت لديه معلومات دقيقة عن وجود الأسيرين في المنزل منذ أيام، وعندما تم التأكد من تلك المعلومات تم تنفيذ العملية“.

وذكرت الصحيفة العبرية أن ”اعتقال الأسرى دون تحويل الحدث إلى تصعيد واسع النطاق، نجاح عملياتي ضخم قادته الشرطة الإسرائيلية بقواتها الخاصة والجيش والشاباك الذي تمكن هو الآخر من إنهاء هذه الملحمة“، وفق قول الصحيفة.

بينما ذكرت قناة ”ريشت كان“ أن ”الأسيرين كانا في منزل واحد في جنين وتم اعتقالهما دون أي مقاومة ولم تكن بحوزتهما أي أسلحة“.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أنه ”كان هناك اعتقاد أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر، وأن هروب الأسيرين إلى جنين سيكون أكثر تعقيدا، لكن عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة بمعلومات دقيقة للغاية أنهت العملية“.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سبق أن نشر بطاريات القبة الحديدية وتم وضعها في حالة تأهب خوفاً من صواريخ قد تطلقها حركة الجهاد الإسلامي بعد اعتقال الأسيرين في جنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، اعتقال الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المشتركة داخل مدينة جنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه ”في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك ووحدة اليمام الخاصة، تم اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع في منطقة مدينة جنين“.

وقال أدرعي في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“ إنه تم ”اعتقال الأسيرين وهما على قيد الحياة، وتم تحويلهما للتحقيق“.

بينما أكدت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، في بيان رسمي، أنه ”بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك والجيش في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما“.

وتمكن الأسرى الستة من الفرار من سجن جلبوع في التاسع من الشهر الجاري، قبل أن تعيد إسرائيل القبض على أربعة منهم خلال الأسبوع الماضي، وتحولهم إلى المحاكم الإسرائيلية لمحاكمتهم من جديد.