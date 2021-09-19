إسرائيل: اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الفارين أيهم كممجى ومناضل أنفيعات

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية أعادت اعتقال الأسيرين المُتبقيين من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" قبل أسبوعين.





وقال موقع عروتس شيفع، إن الأسيرين وهما أيهم كممجى ومناضل نفيعات وينتميان لحركة الجهاد تم اعتقالهما فى جنين وتم تسليمهما للاستجواب فجر اليوم. وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلى وجهاز الشاباك شاركا فى عملية الاعتقال التى وصفت بالمُباغتة والدقيقة. وقال الموقع الإسرائيلى إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وحاصرت المنزل الذى كان الأسيران يختبئان فيه وتم اعتقال اثنين آخرين من المتواطئين المشتبه بهما.

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