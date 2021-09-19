أبوالغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط سيشارك خلال زيارته فى عدد من الاجتماعات الدولية الهامة التى تتناول موضوعات تقع ضمن أولويات العمل العربى المشترك فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها القمة الافتراضية التى دعا إليها الرئيس الأمريكى جو بايدن حول جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يشارك الأمين العام فى جلسة الحوار التفاعلى غير الرسمى بين أعضاء مجلس الأمن الدولى وجامعة الدول العربية التى دعت إليها الجمهورية التونسية، بصفتها العضو العربى الحالى فى مجلس الأمن، لمناقشة تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية وسبل تطوير علاقات التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الأستقرار فى المنطقة العربية.

وذكر المصدر أن الأمين العام سيشارك فى الاجتماع الوزارى حول ليبيا وكذلك الاجتماع الوزارى الذى دعت إليه كل من فرنسا والعراق لمتابعة الاجتماع رفيع المستوى حول "التعاون والشراكة" الذى عقد فى العراق نهاية أغسطس الماضى والعشاء الوزارى حول الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقى أبوالغيط على هامش زيارته مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول وفى مقدمتهم كارلوس ألفارادو رئيس جمهورية كوستاريكا ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى بالإضافة إلى وزراء خارجية بعض الدول التى ستبدأ عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن مطلع العام القادم مثل الجابون وألبانيا من أجل تعبئة المزيد من الدعم والتأييد للرؤى والمواقف العربية والمساندة الدولية للقضية الفلسطينية.

وأضاف المصدر أن الزيارة ستشهد عددا من اللقاءات الهامة التى يعقدها الأمين العام مع عدد من المسئولين على المستوى الإقليمى والدولى وفى مقدمتهم أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة وعبدالله شهيد رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة والدكتور نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفيليبو جراندى المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للتنسيق والتشاور حول أهم القضايا ذات الأولوية المشتركة وسبل تطوير علاقات التعاون المؤسسية معها.

وأشار المصدر فى الختام إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا هاما للتنسيق والتشاور حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة لضمان تحقيق أكبر قدر من الدعم والتأييد للقضايا العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.