انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية: تطبيق عقوبات على كل من يشغل المتسللين إلى أراضيها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت النيابة العامة السعودية، أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سوف يتم تطبيق عقوبات على كل من يشغل المتسللين للملكة، وذلك بحسب ما ورد في بيان المرسوم الملكي الذي يحمل الرقم أ/ 456 الصادر في 1442/7/27.

وقد قررت النيابة تفعيل نص المادة المذكورة التي تقضي بمعاقبة كل من يشغل أو يسهل دخول المتسللين إلى داخل المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم العون أو المساعدة بأي شكل من الأشكال بالسجن لمدة 5 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة أو فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

كما نصت العقوبة بمصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الإيواء وفي حالة إذا كانت الوسيلة أو السكن المنطبق عليهم المصادرة ملك الغير فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي.

وأضافت النيابة أنه في حالة إذا كان الناقل أو المأوى حسن النية فيعاقب بغرامة 500 ألف ريال سعودي.

وتعتبر النيابة هذه الأفعال من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لأنها من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف.

كانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت في شهر فبراير حملة لتعقب وضبط مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة، وأسفرت الحملة عن ضبط إجمالي 506 مليون مخالف منهم 4.3 مليون مخالف لنظام الإقامة و800 ألف مخالف لنظام العمل و 500 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، أما إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم بلغ 8222 شخصا.