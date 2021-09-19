“برقم الطالب” www.kkmar.gov.sa رابط قبول كلية الملك خالد العسكرية عبر لجنة القبول والتسجيل

www.kkmar.gov.sa رابط قبول كلية الملك خالد العسكرية برقم الطالب للجامعيين وذلك بعد أن قامت لجنة القبول والتسجيل الخاصة بوزارة الحرس الوطني السعودي بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الطلاب الجامعيين الراغبين في الالتحاق بفريق طلاب الكلية للحصول على الوظائف العليا في الحرس الوطني لأصحاب التعليم العالي.

الحرس الوطني السعودي

حيث قامت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد بفتح باب التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الخاصة بها لكل من حملة الثانوية العامة وأيضا الجامعيين، وذلك لتقلد عدد من الوظائف الشاغرة بها في الحرس الوطني السعودي، وقد أعلنت منذ فترة وجيرة نتائج قبول حملة الشهادات الثانوية للحصول على المقاعد المتاحة لهم بالجامعة وتقوم اليوم بالإعلان عن نتائج قبول الجامعيين، وذلك للحصول على المقاعد المتاحة لهم والتي يتم تأهيلهم فيها للحصول على الوظائف العسكرية التي تقوم بخدمة الوطن بالمناصب المحددة لهم فيما بعد، ويكون على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية اتباع عدد من الشروط.

شروط التسجيل في جامعة الملك خالد

قامت إدارة الجامعة باعتماد الشروط المنظمة لالتحاق الطلاب بالجامعة، وتعتبر هي الشروط العامة التي تقوم بتنظيم الالتحاق بالوظائف العسكرية والتي يكون منها:

يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من قام والده بخدمة الوطن على شكل انتاب في دولة أخرى.

من أهم صفات العمل العسكري حسن السير السمعة حيث لا يكون محكوما بحكم يخل بالشرف أو الأمانة أو يكون فيه خيانة للوطن.

يكون المتقدم غير متزوج بأجنبية ويستحسن أن يكون متزوج بسعودية أو غير متزوج.

يتقدم الراغب في التسجيل بما لا يزيد عمره عن 27 عاما عند العام الدراسي الجديد، باستثناء الأطباء يكون الحد الأدنى لهم 30 عام.

يكون شكل الجسم وابعاده متناسقة، حيث يتناسب الطول مع الوزن مع المعايير العامة للعمل العسكري.

أن يكون حاصلا على شهادة جامعية بأقل تقدير له جيد ولا يكون مضى على تخرجه أكثر من عام.

يقوم بأداء اختبارات كفايات اللغات بالمركز الوطني للقياس والتقويم، ويستثنى من ذلك الأطباء.

يتم اجتياز اختبارات القياس للتخصصات النظرية.

يكون قد أنهى فترة الامتياز، وذلك للأطباء.

يتم الانتهاء من معادلة الشهادات قبل التقدم والتسجيل بالجامعة.

يتم اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة للجامعة.

كيفية الاستعلام عبر www.kkmar.gov.sa رابط قبول كلية الملك خالد العسكرية

أتاحت الكلية رابط التسجيل وأيضا الاستعلام عن قبول الطلاب، على أن يقوم المقبولين فيها بالتوجه إليها لعمل اختبارات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية، ويتم الاستعلام كالآتي: