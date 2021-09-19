نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعين 1443 هنا موعد المقابلات والمستندات المطلوبة للمراجعة

الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل ألاف الشباب في المملكة المتقدمين للكلية بعد أن أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن إعلان النتيجة وحددت رابط لجنة القبول في الجامعة رابط إلكتروني للإستعلام من خلاله عن النتيجة، ودعت إدارة الكلية الطلاب المقبولين إلي الذهاب إلي مقار الكلية، وفق المواعيد والتوقيتات المحددة لهم لإستكمال إجراءات القبول، مع أتباع الإجراءات الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة السعودية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام، والمستندات المطلوبة للمراجعة فتابعونا.

الدخول على موقع kkmar.gov.sa .

. تسجيل رقم الطلب الذي سجلت به.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر عرض النتيجة ليتم إظهار النتيجة مقبول أم غير مقبول.

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيينموعد مقابلات كطلية الملك خالد العسكرية

يتم تحديد موعد المقابلات لكل طالب على حدا في نتيجة القبول، يتم تحديد موعد الحضور والتوقيت ويجب على الطلاب الالتزام التام بالحضور بها، وإلا يكون الطالب متنازل عن حقه في الترشح للكلية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

صورة من المؤهل الجامعي وتكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

تحميل تطبيق توكلنا عند الحضور للمراجعة.

صورة من سجل الأسرة، ودفتر العائلة لوالد المترشح للكلية.

صورة من أستمارة التسجيل طلب الالتحاق.

صورة من اجتياز أختبار القدرات العامة قياس معتمدة من المركز.

المستندات المطلوبة للمراجعةنتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

شددت لجنة القبول بكلية الملك خالد العسكرية على المترشحين مبدئياً ضرورة أستكمال القبول، لأن القبول المبدئي لا يعني القبول النهائي بالجامعة، ويجب أن تستكمل الإجراءات من خلال الالتزام بموعد الحضور إلي مقر الكلية في الموعد والتوقيت الذي تحدد لك، وإحضار المستندات السابق ذكرها للمراجعة والمطابقة واجتياز اختبارات اللجنة المقررة، وبعدها يتم الترشيح النهائي للكلية.

نبذة مختصرة عن جامعة الملك خالد العسكرية

كلية الملك خالد العسكرية من أعرق الكليات العسكرية في المملكة وهي تابعة لوزارة الحرس الوطني السعودي، تعمل على تدريب وتأهيل الطلاب بها للحياة العسكرية، كي يكونوا خط الدفاع الأول لحماية تراب الوطن، يمنح المتخرج من الجامعة بكالوريوس في العلوم العسكرية، تم إنشاء الكلية عام 1982 ميلادي، شعار الكلية الرسمي ” تضحية، إيمان ، فداء “.