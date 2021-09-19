كازاخستان تسجل 2.781 حالة إصابة جدىدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى جمهورية كازاخستان، اليوم الأحد، 2.781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 860 ألفا و424 حالة.





وذكرت وزارة الصحة الكازاخية فى بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت فى الوقت نفسه 2.909 حالات شفاء تام، ليرتفع إجمالى حالات التعافى فى البلاد ارتفع إلى 787 ألفا و450 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 72 ألفا و789 مريضا، منهم 13 ألفا و610 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتى من بين 8 مناطق فى البلاد بقيت فى "المنطقة الحمراء" بسبب تفشى فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة فى الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 7 ملايين و259 ألفا و649 شخصا فى البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، فى حين حصل أكثر من 6 ملايين شخصا على الجرعتين.