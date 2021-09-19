أستراليا تسجل 1607 إصابات بكورونا

أعلنت أستراليا تسجيل 1607 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد في الوقت الذي تتحول فيه الولايات والمناطق تدريجيا صوب التعايش مع الفيروس بدلا من محاولة القضاء عليه نهائيا.

وفي ولاية فيكتوريا، التي تضم نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، سجلت السلطات 507 حالات بينما قال رئيس وزراء الولاية إن الإغلاق المستمر منذ أسابيع سينتهي بمجرد تلقي 70 بالمئة ممن يبلغون 16 عاما فأكثر اللقاح الواقي من المرض بكامل جرعاته بغض النظر عن ظهور حالات جديدة أم لا.

وأضاف رئيس وزراء الولاية دانييل آندروز إن ولاية فيكتوريا قد تصل إلى تلك النسبة بحلول 26 أكتوبر تشرين الأول. وتلقى 43 بالمئة فيها حتى الآن اللقاح بالكامل بينما بلغت النسبة على مستوى البلاد 46 بالمئة.

وبعد التمكن من القضاء نهائيا على بؤر تفش لكوفيد-19 العام الماضي عبر إجراءات عزل عام وإغلاق للحدود وتطبيق إجراءات صارمة للصحة العامة، اعترفت أستراليا في الأشهر الماضية بأنها قد لا تتمكن من القضاء على بؤر تفشي السلالة دلتا.

وسجلت البلاد ما يزيد قليلا عن 84 ألف حالة إصابة منذ بدء الجائحة ولكن ثلثي ذلك العدد حدث هذا العام وأغلبه منذ يونيو حزيران. وسجلت البلاد 1162 وفاة بالمرض.