اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ، إن "شكري تطرق خلال الاتصال إلى الموقف المصري" من القضية الفلسطينية.

وأكد شكري على "ضرورة إعادة العمل بالمسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنشاء أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر".

كما أكد الوزير أن "مصر مستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن".

كما تطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفا عن كاهل الشعب الفلسطيني".