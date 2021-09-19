جوتيريش يدعو قادة العالم إلى تبنى خطة تطعيم عالمية عادلة

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة العالم إلى تبنى خطة تطعيم عالمية عادلة، مع استمرار ظهور المتغيرات، والتى قد تصبح فى مرحلة ما مقاوِمة للتطعيمات الحالية، كما دعا إلى "الاستيقاظ"، وإجراء تصحيح فورى للمسار داخل بلدانهم وخارجها، والتوحد فى المسائل التى تسهم فى تقدم البشرية.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ وفى حوار معه ـ قال جوتيريش" نحن بحاجة إلى حل مشكلة التطعيم بشكل متعدد الأطراف، وجمع الجميع معا، وبحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف تتمتع بقدرة أقوى على الحوكمة لكى تكون قادرة على الوقاية وحل التحديات التى نواجهها".

وفيما يتعلق بأفغانستان قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع "لا يمكن التنبؤ به" وحذر من أن "ما حدث فى أفغانستان، قد يشجع الآن الجماعات الإرهابية أو حركات التمرد الأخرى على أن تصبح أكثر عدوانية".

وقال جوتيريش: "أعتقد أن الأمم المتحدة عليها واجب للقيام به، وواجبنا هو الانخراط والانخراط بناءً حول ما يمكننا تقديمه، وما يمكننا تقديمه هو مساعدة إنسانية أساسية، فى الوقت الحالى، والمشاركة من أجل شرح كيفية القيام بذلك لطالبان من المهم بالنسبة لها أن يكون لديها حكومة شاملة من جميع الأعراق المختلفة، وتضم بالطبع نساء، وأن يتم احترام حقوق النساء والفتيات".

وسلط الأمين العام الضوء على تغير المناخ، قائلاً إن العالم "على حافة الهاوية" وطلب من جميع الدول الأعضاء إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ، COP26.