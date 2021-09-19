رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلق على اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من الأسرى الفارين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تعليقا على اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن "جلبوع" أن "الأمر انتهى".
وقال بينيت: "انتهى الأمر. تم القاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة وجيش الدفاع،... وما قد تعطل يمكن تصليحه".
وأكد الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقاله آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن "جلبوع"، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن "جلبوع" عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.
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