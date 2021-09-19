قتلى وجرحى جراء انفجار في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان

قالت وسائل إعلام إن انفجارا وقع اليوم الأحد في مدينة جلال آباد الأفغانية في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح آخرين.
وقال شاهد عيان لوكالة "نوفوستي" إن انفجارا وقع يوم الأحد في مدينة جلال آباد الأفغانية في إقليم ننجرهار ، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.
ووقع الانفجار صباح الأحد في منطقة محطة الحافلات، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخر من حركة طالبان.
وأفادت الأنباء في وقت سابق من السبت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين في انفجار وقع في جلال آباد المركز الإداري لإقليم ننكرهار شرقي أفغانستان.
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