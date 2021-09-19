رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية شرح طريقة حل الواجب وموعد فتح المنصة التعليمية

رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية مع بداية العام الدراسي الجديد يتم البحث عنه من قبل جمع طلاب المملكة العربية السعودية من المرحلة الابتدائية إلى التعليم المتوسط والثانوي ولك بعد أن وفرت المملكة أحدث الوسائل للتسهيل العملية التعليمية عن طريق إطلاق منصة مدرستي التي تتيح للطالب والمعلم التواصل من خلالها إلكترونياً لمتابعة الفروض المدرسية وشرح المناهج ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم الطلاب دون الذهاب إلى المدارس ويتم تحديث المنصة منصة مدرستي بصورة دورية ومستمرة حتى تحقق الهدف إلي أطلقت من أجله ،وهو تقديم جميع الخدمات التعليمية وتأهيل الطلاب وتدريبهم لرفع مستوى التحصيل العلمي والحفاظ على صحه وسلامة المدرسين والطلاب من فيروس كرونا بتقليل الاختلاط وأيضاً حل الواجبات والمذاكرة من خلال منصة مدرستي ومن خلال موقع “ثقفني” سوف نقدم لكم رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية وشرح خطوات التسجيل ورفع الواجبات من المنصة التعليمية وموعد فتح المنصة التعليمية وشروط عودة المدارس عام 1443

رابط منصة مدرستي الواجبات المنزلية موعد فتح المنصة التعليمية

عقب إعلان وزارة التعليم السعودية عن عودة المدارس حضورياً هذا العام مضي أربع أسابيع من بداية الترم الأول ودخول طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية المدارس، ماعدا طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فسوف تقدم لهم الدروس وجميع الخدمات من خلال منصة مدرستي وسوف يتم فتح المنصة في3.30 ظهراً وتغلق في السابعة مساءً ولا استثناء في قرار الحضور للمدارس الحكومية والأجنبية .

شروط العودة للمدارس

وضعت الوزارة خطة لعودة المدارس هذا العام بشروط وإجراءات أحترازية حسب تصريح وزير التعليم السعودي “حمد آل الشيخ” عنها وهي:

تلقي جرعتي اللقاح لجميع القائمين على التعليم بالمملكة من طلاب ومعلمين وقادة للوقاية من فيروس كرونا معدا طلاب المرحلة الابتدائية والحضانة. الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كرونا جرعتين كاملين سيتم التدريس لهم عن بعد عبر المنصة الرقمية حماية لهم من التعرض للعدوي هم وذويهم.

قدمت الوزارة خدمات تعليمية من خلال رابط منصة مدرستي تفيد الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور مثل :وضع المقررات الدراسية والجداول الإلكترونية. وفصول دراسية أفتراضية لكافة المراحل

خدمة اللقاءات الافتراضية وساحات النقاش.

المسارات التعليمية التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

بنك الإثراءات التعليمية.

خدمة البريد الإلكتروني والاستبيان وأيضاً منظومة التقارير والمؤشرات.

غرف المعلمين من أجل أستفسارات المعلمين.

خدمة رفع الواجبات وحلها وتصحيحها وهذه الخدمة محور المقال يمكن الحصول عليها من خلال رابط التسجيل في منصة مدرستي والضغط على أيقونة واجبات وإليكم :

رابط منصة مدرستي الواجبات المنزليةشرح طريقة رفع الواجبات على المنصة المدرسية

بعد انتهاء الطلاب من عمل الواجبات المدرسية يتم رفع الإجابات على المنصة لتصحيحها والتعرف على الأخطاء من أجل تقيم الطلاب والتعرف على مستوى تحصيلهم عن طريق: