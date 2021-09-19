حكم إنجليزي يكشف مواقف "غريبة" لكلوب.. "شخص عدواني"

فاجأ الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبرغ الصحافة البريطانية، بكشف وقائع "غريبة" حول المدرب الألماني يورغن كلوب، خلال فترة تحكيم الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي كتاب عن سيرته الذاتية نشر قبل أيام، كشف كلاتنبرغ الذي حكم 13 عاما بالدوري الإنجليزي الممتاز، أن كلوب مدرب ليفربول، كان يحاول مضايقته ومعاملته بقلة احترام في مرات عديدة، وفقا لصحيفة "ليفربول إيكو".

وقال كلاتنبرغ في كتابه: "يورغن كلوب مدرب رائع ولكنه لا يتقبل الخسارة. أولى مواجهة لي معه كانت عندما كان مدربا لبوروسيا دورتموند الألماني، في مواجهة ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، عام 2014".

وأضاف "بعد انتصار ريال مدريد بنتيجة 3-0، جاء البرازيلي مارسيلو وأراد هو وزوجته أخذ صورة شخصية معي، لم أمانع لأنها كانت على هاتف اللاعب الشخصي، وعند التقاط الصورة مر كلوب من أمامنا، ثم توقف وقال إذا لهذا خسرنا المباراة؟ في إشارة لتعاطفي مع ريال مدريد. لم يكن كلوب يمزح بل كان عدوانيا في الواقعة".

وشرح كلاتنبرغ واقعة "عدوانية" أخرى لكلوب، عندما أصبح مدربا لليفربول، في 2017، عندما واجه "الريدز" تشلسي في أنفيلد.

وقال كلاتنبرغ: "قبل المباراة بساعة تقريبا، جاء كلوب لغرفة الحكام، ونظر إلي لثلاثين ثانية كاملة، بشكل عدواني، ولم يقل أي كلمة، فبادلته النظر".

وأضاف "عندما رحل قلت لنفسي يا له من شخص غريب الأطوار".

ووفقا للحكم المخضرم، فإن كلوب ربما أراد إخافته والتأثير عليه قبل انطلاق موقعة القمة أمام تشلسي.

وكان كلاتنبرغ من أبرز حكام العالم في فترة من الفترات، وأدار مباريات كبيرة مثل نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ونهائي كأس أوروبا 2016 بين فرنسا والبرتغال، بالإضافة لمباريات قمة أوروبية وعالمية في كأس العالم.