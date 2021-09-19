دوت الخليج -

بدء صرف 30 الف ريالاً للعاملين في المدارس

اعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء بدء صرف بدل الانتقالات للعاملين في المدارس بواقع 30 الف ريالاً لكل معلّم ومعلّمة، اعتباراً من اليوم الاحد 19 سبتمبر الجاري. بدء صرف 30 الف ريالاً للعاملين في المدارساعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء بدء صرف بدل الانتقالات للعاملين في المدارس بواقع 30 الف ريالاً لكل معلّم ومعلّمة، اعتباراً من اليوم الاحد 19 سبتمبر الجاري. واكد المدير التنفيذي لصندوق دعم المعلم والتعليم حسين عامر استكمال كافة الاستعدادات الفنية والمالية اللازمة لصرف بدل الانتقالات بواقع 30 ألف ريال لكل معلم. معتبرا صرف هذا المبلغ تقديرا لثبات العاملين في المدارس وصمودهم واستمرارهم في تأدية رسالتهم النبيلة متجاوزين الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الوطن جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بدء صرف 30 الف ريالاً للعاملين في المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.