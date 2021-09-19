خلال ساعات.. ثاني هجوم يستهدف طالبان في جلال أباد

استُهدفت آلية تقل مقاتلين من حركة طالبان، الأحد، في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود قولهم إن العديد من مقاتلي طالبان نقلوا الى المستشفى، بعد الانفجار الذي وقع قرب تقاطع طرق يقود الى العاصمة كابل، وفق "فرانس برس".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى حتى الآن.

ويأتي هذا الهجوم غداة ثلاثة انفجارات استهدف أحدها آلية لطالبان، أسفرت عن قتيلين على الأقل و19 جريحا في جلال أباد.

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات التي تعتبر الأولى منذ انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان في 30 أغسطس الماضي بعد تدخل عسكري استمر 20 عاما.

وجلال أباد هي عاصمة ولاية ننغرهار، أبرز معقل لمسلحي تنظيم "داعش خراسان" في أفغانستان، خصوم طالبان، والذين تبنوا اعتداء داميا في مطار كابول في 26 أغسطس اسفر عن أكثر من 180 قتيلا.