استقالة وزير الصناعة الأسترالى على خلفية قبول تبرع مشكوك فيه

وقال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، وفقا لصحيفة سيدنى مورنينج هيرالد الأسترالية، اليوم الأحد، إن بورتر استقال من الوزارة وتم قبول استقالته.
يأتى ذلك بعد خمسة أيام من كشف بورتر عن قبوله تبرعا من صندوق ائتمانى يعرف باسم "صندوق الخدمات القانونية" لتغطية جزء من رسومه القضائية فى قضية تشهير أقامها ضد "إيه بى سى" على إثر اتهامه بقضية اغتصاب سابقة ترجع إلى عام 1988 والتشهير به.
وكان موريسون قد طلب المشورة من وزارء حكومته بشأن ما إذا كان التبرع المجهول ينتهك المعايير الوزارية، لكنه أعلن اليوم أن بورتر، الذى شغل سابقا منصب المدعى العام، اتخذ قرار الاستقالة.
وصرح موريسون للصحفيين: "لقد اتخذ بعد ظهر اليوم الإجراء المناسب للحفاظ على تلك المعايير بتقديم استقالته من منصبه كوزير، وقد قبلت استقالته".
وتقرر تعيين وزير الطاقة وخفض الانبعاثات الأسترالى أنجوس تايلور لتولى الحقيبة الوزارية لبورتر بشكل مؤقت.
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