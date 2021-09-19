الحكومة اللبنانية تنفى طلب شحنات وقود من إيران

جدة - نرمين السيد - نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتى طلب شحنات وقود من إيران ، وذلك ردا على ما تداولته وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، من تصريحات منسوبة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية والتى أكد فيها أن إرسال النفط الإيرانى إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماما من قبل التجار اللبنانيين، وهو ما اعتبرته بعض الصحف دلالة على موافقة الحكومة على دخول النفط الإيرانى للبلاد .





وذكرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتى، أن الحكومة توضح أنها لم تطلب أية شحنة وقود من إيران. وكان ميقاتى قد أكد فى حوار تلفزيونى مع شبكة سى ان ان الأمريكية أنه حزين على انتهاك سيادة لبنان بدخول النفط الإيرانى إليها، موضحا أنه لا يخشى من فرض عقوبات على لبنان، لأن العملية تمت فى معزل عن الحكومة اللبنانية.

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