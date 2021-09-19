الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولى تفعيل آليات تنهى الاحتلال

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى، بتفعيل آليات ملزمة لتطبيق بنود ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك قبيل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الإثنين، فى نيويورك.





وأكدت الخارجية - فى بيان صحفى- أن تطبيق البنود المذكورة يأتى لإلزام إسرائيل كدولة احتلال عنصرى بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وليس إضاعة الوقت فى معالجة بعض مظاهر الاحتلال وقشوره، أو إدارة الصراع تحت شعار التأييد الشكلى النظرى لحل الدولتين. وحملّت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تنكرها لحقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة، ومحاولتها لتصفية القضية الفلسطينية، وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل فى اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم. وحذرت الخارجية، المجتمع الدولى من مغبة التعامل مع تلك الممارسات كأمور باتت مألوفة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تشن حربًا لا هوادة فيها لتصفية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطينى، وإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات العالمية.

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