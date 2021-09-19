الأربعاء.. وزير الخارجية اليابانى يشارك فى اجتماعات الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى ، اليوم الأحد ، إنه سيقوم بزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى نيويورك ابتداء من الأربعاء المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وقال موتيجى إنه سيحضر أيضًا اجتماعًا لوزراء الخارجية مع ألمانيا والهند والبرازيل لمناقشة هدفهم فى أن يصبحوا أعضاء دائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "جابان توداى" اليابانية. وذكرت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، الذى سيتنحى فى وقت لاحق من هذا الشهر، لن يحضر الجمعية. أما على هامش الاجتماعات الرسمية، سيجرى موتيجى أيضًا محادثات ثنائية منفصلة مع دول مختلفة حول مواضيع تتراوح من الوضع فى كوريا الشمالية إلى أفغانستان وميانمار.

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