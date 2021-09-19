استطلاع للرأى: تراجع شعبية ماكرون 3 نقاط مئوية خلال سبتمبر

وأظهر الاستطلاع خاسرة رئيس وزارء فرنسا جان كاستكس أربعة نقاط مئوية، موضحا أن 38% من المستطلعين قالوا إنهم "راضون" عن أداء ماكرون، بينما أوضح 59% أنهم غير راضين عن إيمانويل ماكرون كرئيس للجمهورية، وهو رقم ثابت مقارنة بالشهر السابق، بينما رفض 3% التعليق.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق برئيس الوزراء الفرنسى فبلغت نسبة غير الراضين عن أدائه 58% (-2%) بينما رفض 6% من المستطلعين التعليق، وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية ماكرون، الذى قال منذ عام إن فرنسا فى حرب "مع الفيروس" مازالت أعلى من أسلافه فرانسوا أولاند (22%) ونيكولا ساركوزى (36%).
يذكر أن الاستطلاع أجرى عبر الهاتف فى الفترة ما بين 9 إلى 16 سبتمبر الجارى على عينة قوامها 1932 شخصا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر.
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