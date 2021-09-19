استطلاع للرأى: تراجع شعبية ماكرون 3 نقاط مئوية خلال سبتمبر

جدة - نرمين السيد - انخفضت شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بواقع ثلاث نقاط مئوية فى سبتمبر الجارى، مقارنة بشهر أغسطس الماضى؛ وذلك وفقا لما أظهره استطلاع للرأى أجراه معهد "إيفوب" لدراسات الرأى العام لصالح صحيفة لوجورنال دو ديمانش .





وأظهر الاستطلاع خاسرة رئيس وزارء فرنسا جان كاستكس أربعة نقاط مئوية، موضحا أن 38% من المستطلعين قالوا إنهم "راضون" عن أداء ماكرون، بينما أوضح 59% أنهم غير راضين عن إيمانويل ماكرون كرئيس للجمهورية، وهو رقم ثابت مقارنة بالشهر السابق، بينما رفض 3% التعليق.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق برئيس الوزراء الفرنسى فبلغت نسبة غير الراضين عن أدائه 58% (-2%) بينما رفض 6% من المستطلعين التعليق، وخلص الاستطلاع إلى أن شعبية ماكرون، الذى قال منذ عام إن فرنسا فى حرب "مع الفيروس" مازالت أعلى من أسلافه فرانسوا أولاند (22%) ونيكولا ساركوزى (36%).

يذكر أن الاستطلاع أجرى عبر الهاتف فى الفترة ما بين 9 إلى 16 سبتمبر الجارى على عينة قوامها 1932 شخصا تبلغ أعمارهم 18 عامًا وأكثر.