إصدار هويه من ابشر أعمال للمقيمين بالمملكة الكترونيا بالخطوات ومعرفه الشروط

إصدار هويه من ابشر أعمال من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أعلنت المنصة أيضا وحديثا عبر صفحتها عن هويه مقيم رقميه وكيفيه تفعيلها علي الجوال بكل سهوله من خلال ابشر أفراد. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد الإقامة من ابشر أعمال ومعرفه الشروط اللازمة والوصول للخدمه بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتفصيل الخدمة ومعرفه كل شروطها ومتطلباتها لكي يتم نجاح الخدمة. بالإضافة إلي ذلك سوف نقوم بشرح طريقه وخطوات الوصول للخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي.

إصدار هويه من ابشر أعمال

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين من وأصحاب المنشآت من إصدار هويه مقيم للعامل بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي والتكنولوجي داخل المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والمنصات والتطبيقات المعتمدة بالمملكة. كما تم الإعلان عن المستفيدين من الخدمة وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة. كما يحصل المستفيدين علي الخدمة فوريه من خلال منصة ابشر أعمال. بالإضافة إلي توصيل الوثائق عبر البريد السعودي من 3 إلي 5 أيام عمل.

شروط إصدار الإقامة

كما أعلنت المنصة أيضا عبر صفحتها عن الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب تواجد العامل داخل المملكة السعودية عند طلب الخدمة.

سداد رسوم إصدار الإقامة و غرامه التأخير إن وجدت.

تسديد المخالفات المرورية المسجلة علي العامل إن وجدت.

تسجيل بصمه وصوره للعامل في النظام العام.

اجتياز الفحص الطبي وتسجيله في احد المراكز المعتمدة.

توفير التامين الطبي للعامل وأفراد أسرته في حاله تواجدهم معهم.

التأكد من سريان جواز سفر العامل.

عدم تسجيل العامل مسبقا بالنظام كمتغيب عن العميل.

حصول العامل علي رخصه عمل لبعض الوظائف المطلوبة.

خطوات إصدار أقامة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: