أخبار اليمن : استقالة وزير بسبب قبوله تبرع من شخص مجهول

استقالة وزير بسبب قبوله تبرع من شخص مجهول
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن أحد أعضاء حكومته الاتحادية قد استقال بعد أيام من الكشف عن قبوله تبرع مجهول للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية في قضية تشهير.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن موريسون قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن وزير الصناعة كريستيان بورتر استقال بعد عدم قدرته على "استبعاد تضارب (مصالح) متصور بشكل قاطع"، لأنه لم يستطع تقديم مزيد من المعلومات حول التبرع.
وقال موريسون إن منصب بورتر الوزاري سوف يتولاه مؤقتا وزير الطاقة أنجوس تايلور. المصدر:د ب أ
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