كورونا يتفشى في جزيرة برمودا.. ويلغي بطولة العالم

ارتفاع "مريب" بأعداد الإصابات في جزيرة برمودا، يدخل الجزيرة الكاريبية في حالة خطر، ويلغي بطولة العالم في رياضة الثلاثي.
وقال منظمون، الأحد، إنهم قرروا إلغاء بطولة العالم المقبلة للثلاثي، والتي كانت مقررة في برمودا في وقت لاحق من العام الحالي، بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة المضيفة.
وكان من المقرر إقامة البطولة ما بين 15 و17 أكتوبر المقبل في جزيرة برمودا الواقعة في المحيط الأطلسي، والتي تشهد حاليا أعلى معدل للإصابة بالفيروس سريع الانتشار.
وحسب أرقام وكالة رويترز، فإن الجزيرة سجلت 4218 حالة إصابة بالعدوى، إلى جانب 38 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة.
وفي بيان مشترك قال الاتحاد الدولي للثلاثي واللجنة المحلية المنظمة في برمودا إن قرار الإلغاء اتخذ بعد مشاورات حول مخاطر الوضع في الدولة المضيفة في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس.
ومنافسات الثلاثي مكونة من سباق متعدد الرياضات، يتكون من السباحة وركوب الدراجات والجري، على مسافات مختلفة.
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