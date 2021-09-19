انطلاق اليوم الثالث والأخير من الانتخابات فى روسيا

جدة - نرمين السيد - بدأ، اليوم الأحد، اليوم الثالث والأخير للانتخابات التشريعية فى روسيا، التى يختار فيها الناخبون الروس نوابا لمجلس الدوما (مجلس النواب) و9 رؤساء للمناطق وممثلى 39 برلمانا إقليميا ومحليا، حيث يتنافس على المقاعد فى مجلس الدوما الجديد فى العام الجارى 14 حزبا.





وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية فى البلاد بلغت، وفق نتائج اليوم الثانى من الانتخابات، 31,51%، وذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار عدد المشاركين فيها عبر الإنترنت. وحصل سكان 7 مناطق روسية (موسكو وسيفاستوبل ومقاطعات كورسك ومورمانسك ونيجنى نوفجورود وياروسلافل وروستوف) على فرصة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الجارية باستخدام التصويت الإلكترونى عبر الإنترنت. وسجل للمشاركة فى التصويت الإلكترونى أكثر من 2,8 مليون ناخب، فيما تم إدراج أكثر من 2,6 مليون ناخب (وأكثر من مليونى شخص منهم هم سكان موسكو) فى القوائم النهائية للمشاركة فى التصويت الإلكترونى. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين قد صوتا فى الانتخابات عبر الإنترنت أيضا. كما فتحت مراكز الاقتراع فى السفارات الروسية بالخارج أبوابها صباح اليوم الأحد لاستقبال المواطنين الروس المقيمين هناك للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الدوما.

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