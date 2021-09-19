وزير الخارجية الباكستانى: يجب تحقيق تسوية سياسية شاملة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الباكستانى، شاه محمود قريشى، على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة فى أفغانستان وعلى أهمية المجتمع الدولى فى تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للدولة التى مزقتها الحرب.





وأكد قريشى - خلال اتصال هاتفى أجراه مع وزير الخارجية الكندى، مارك جارنو، وفقا لوزارة الخارجية الباكستانية - أن أفغانستان سلمية ومستقرة أمر بالغ الأهمية لباكستان والمنطقة.

وأشارت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد - إلى أن وزيرا الخارجية تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول آخر التطورات فى أفغانستان، وأطلع قريشى نظيره الكندى على جهود التواصل الإقليمى التى يبذلها فيما يتعلق بالوضع فى الدولة المجاورة.

كما أطلع قريشى وزير الخارجية الكندى أيضا على الدعم الإنسانى الذى قدمته باكستان، بما فى ذلك إنشاء ممر إنسانى لإيصال مواد الإغاثة والمساعدات العينية من جانب باكستان لإخوانها الأفغان عبر الطرق الجوية والبرية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين باكستان وكندا، أعرب قريشى عن أمله فى أن تُجرى الجولة القادمة من المشاورات السياسية الثنائية المقرر عقدها الشهر المقبل "بحضور شخصى" إذا تحسن وضع كوفيد-19.

من جانبه، أيد جارنو فكرة أن وجود أفغانستان سلمية ومستقرة أمر حاسم للسلام الإقليمى والاستقرار والازدهار، وأشاد بجهود باكستان فى تعزيز هذه الأهداف، وشكر باكستان على تيسير جهود الإجلاء ذات الصلة، معربًا عن أمله فى أن يستمر هذا الدعم.