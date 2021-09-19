طهران تؤكد وميقاتي ينفي.. فصل جديد في قصة "الوقود الإيراني"

نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر مطلعة، الأحد، أن رئيس الحكومة الجديدة، نجيب ميقاتي، لم يطلب أي شحنة وقود من إيران، لحل أزمة المحروقات الخانقة في البلاد.

ويأتي ذلك بعدما ذكر مسؤولون إيرانيون بأن طهران أرسلت شحنات الوقود إلى لبنان عن طريق سوريا، بناء لطلب من السلطات اللبنانية.

وكان ميقاتي قد اعتبر في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، قبل يومين، بأن شحنة الوقود التي أدخلتها ميليشيات حزب الله إلى البلاد "انتهاك لسيادة لبنان".

وقال: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان".

لكنه أضاف "ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأن العملية تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية"، التي قالت إنها لم تتلق طلبا للسماح باستيراد الوقود.

وكانت ميليشيات حزب الله الموالية لطهران، قد بدأت الخميس الماضي في جلب شاحنات تحمل وقودا إيرانيا إلى لبنان.

ورست حاملة ناقلة وقود إيرانية في سوريا، قبل أن يتم تفريغ حمولتها في شاحنات توجهت صوب الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي تنسيق مع حكومة ميقاتي.

ويخشى كثيرون في لبنان من أن تؤدي هذه الخطوة، إلى تعرض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.

وأكدت الولايات المتحدة مجددا أن عقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية ما زالت قائمة، لكنها لم توضح ما إذا كانت تدرس اتخاذ إجراءات ضد لبنان بسبب الشحنة الأخيرة، وفق "رويترز".