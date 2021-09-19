الثلاثاء.. انطلاق مؤتمر «فرص السلام بالمنطقة» برعاية جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - تستضيف القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمر "فرص السلام فى المنطقة" برعاية جامعة الدول العربية، وينظمه إدارة مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الصراعات والأزمات فى الشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، فى أولى فعالياته الرسمية.





وقال السفير محمد العرابى - فى تصريح اليوم الأحد - إن الهدف من انعقاد هذا المؤتمر فى هذا التوقيت كأولى فعاليات مركز شاف يأتى بالتزامن مع اليوم العالمى للسلام الذى أقرته الأمم المتحدة فى 21 سبتمبر من كل عام، مضيفا أن العديد من بقاع العالم تضج بصراعات وخلافات وحروب وأزمات تؤثر بشكل كبير على الدول والمجتمعات ولابد من فرض سياسة السلام والجلوس على مائدة المفاوضات وحل جميع الأزمات بالطرق السلمية.

وأشار العرابى إلى أن المؤتمر سيضم جلستين بخلاف الجلسة الافتتاحية وتناقش الجلسة الأولى تحديات الصراعات حول العالم خاصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك النزاعات الدولية، أما الجلسة الثانية ستتناول موضوع السلام وتأثيره على العالم من النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر نخبة كبيرة من السياسيين والمسئولين والشخصيات العامة من مصر والدول العربية والأفريقية.