المزايا والعيوب التي تحملها بطارية آبل الجديدة

مزايا وعيوب بطارية آبل الجديدة، بعد الإعلان الأيام الماضية عن سلسلة هواتف أيفون 13 الجديدة والآيباد الجديد من شركة أيفون، قام عبد الله السبع الخبير التقني بنشر فيديو توضيحي ليذكر به المزايا والعيوب التي تقدم بها بطارية آبل الجديدة ليكون الجميع على علم بها قبل شراء أي هاتف من هواتف أيفون 13 تابعوا معنا لمعرفة عيوب بطارية آبل الجديدة ومزاياها. بطارية آبل الجديدة بطارية آبل الجديدة أعلن في المؤتمر الأخير لشركة آبل على مسرح سيتف جوبز عن آخر إصدارات شركة آبل في هواتفها الجديدة التابعة لسلسلة أيفون وهي لسلسلة هواتف أيفون 13 والتي صدر منها أربع نسخة النسخة الميني والبرو والنسخة البرو ماكس والنسخة العادية من أيفون 13، وتتميز كل واحدة من تلك النسخ بمزايا مختلفة عن النسخة الأخرى، مثل اختلاف المساحة التخزينية في كل واحدة منهم بالإضافة لجودة الكاميرا ودقتها كما أن حجم الهاتف في كل نسخة من تلك النسخ مختلف كثيرًا، ولكل منهم سعره الخاص به على حسب المميزات والخصائص المتاح بها، وقد أعلنت الشركة في نفس المؤتمر عن إتاحة بطارية جديدة لهاتف أيفون 12. مزايا بطارية آبل الجديدة مزايا بطارية آبل الجديدة وجاءت المزايا التي تقدم بها بطارية آبل الجديدة المعلن عنها كالآتي: لها منفذ شاحن من الجزء السفلي يشبه إلى حد كبير منفذ الساخن الموجود بجهاز أيفون. كما أنه يمكن أن يتم لصقها في الجهاز من الخلف بمجرد تقريبها منه. بالإضافة أن البطارية حجمها مناسب لحجم الهاتف ولن تشكل أي صعوبة في الاستخدام كما أن الحجم يختلف وفقًا لنوع الهاتف المستخدم. عيوب بطارية آبل الجديدة عيوب بطارية آبل الجديدة أما بالنسبة للعيوب التي ذكرها الخبير التقني عبد الله السبع حول بطارية آبل الجديدة فهي: لا تتوافق سوى مع سلسلة واحدة فقط من هواتف أيفون وهي السلسلة 12 ولا تعمل مع أي سلسلة أخرى، لذا فهي بطارية آبل لأيفون 12 فقط. كما أن شحن البطارية بطيء والسعر مرتفع للأسف لا يتفق مع مزايا البطارية. الوسوم

مزايا وعيوب بطارية آبل الجديدة، بعد الإعلان الأيام الماضية عن سلسلة هواتف أيفون 13 الجديدة والآيباد الجديد من شركة أيفون، قام عبد الله السبع الخبير التقني بنشر فيديو توضيحي ليذكر به المزايا والعيوب التي تقدم بها بطارية آبل الجديدة ليكون الجميع على علم بها قبل شراء أي هاتف من هواتف أيفون 13 تابعوا معنا لمعرفة عيوب بطارية آبل الجديدة ومزاياها. بطارية آبل الجديدة بطارية آبل الجديدة أعلن في المؤتمر الأخير لشركة آبل على مسرح سيتف جوبز عن آخر إصدارات شركة آبل في هواتفها الجديدة التابعة لسلسلة أيفون وهي لسلسلة هواتف أيفون 13 والتي صدر منها أربع نسخة النسخة الميني والبرو والنسخة البرو ماكس والنسخة العادية من أيفون 13، وتتميز كل واحدة من تلك النسخ بمزايا مختلفة عن النسخة الأخرى، مثل اختلاف المساحة التخزينية في كل واحدة منهم بالإضافة لجودة الكاميرا ودقتها كما أن حجم الهاتف في كل نسخة من تلك النسخ مختلف كثيرًا، ولكل منهم سعره الخاص به على حسب المميزات والخصائص المتاح بها، وقد أعلنت الشركة في نفس المؤتمر عن إتاحة بطارية جديدة لهاتف أيفون 12. مزايا بطارية آبل الجديدة مزايا بطارية آبل الجديدة وجاءت المزايا التي تقدم بها بطارية آبل الجديدة المعلن عنها كالآتي: لها منفذ شاحن من الجزء السفلي يشبه إلى حد كبير منفذ الساخن الموجود بجهاز أيفون. كما أنه يمكن أن يتم لصقها في الجهاز من الخلف بمجرد تقريبها منه. بالإضافة أن البطارية حجمها مناسب لحجم الهاتف ولن تشكل أي صعوبة في الاستخدام كما أن الحجم يختلف وفقًا لنوع الهاتف المستخدم. عيوب بطارية آبل الجديدة عيوب بطارية آبل الجديدة أما بالنسبة للعيوب التي ذكرها الخبير التقني عبد الله السبع حول بطارية آبل الجديدة فهي: لا تتوافق سوى مع سلسلة واحدة فقط من هواتف أيفون وهي السلسلة 12 ولا تعمل مع أي سلسلة أخرى، لذا فهي بطارية آبل لأيفون 12 فقط. كما أن شحن البطارية بطيء والسعر مرتفع للأسف لا يتفق مع مزايا البطارية.

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