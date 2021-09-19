إنشاء حساب في مباشر أفراد الراجحي والشروط المطلوبة

إنشاء حساب في مباشر أفراد الراجحي، يقدم مصرف الراجحي بالسعودية واحدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لكافة عملاء الراجحي هي خدمة مباشر أفراد الراجحي، حيث تسهل الخدمة من الاستعلام عن مجموعة من الخدمات الأخرى الإلكترونية التي يقدمها مصرف الراجحي، ونعرفكم اليوم على كيفية إنشاء حساب في مباشر أفراد الراجحي.

التسجيل في مباشر أفراد الراجحي

نظرًا لرغبة بنك الراجحي بالتخفيف والتسهيل من إنجاز الخدمة التي يرغب بها العملاء من خلال المصرف، فقد أعلن أنه يمكن التسجيل في خدمة مباشر أفراد الراجحي إلكترونيًا بدون الحاجة للذهاب إلى فرع المصرف الرسمي بالشكل التالي:

الضغط على الرابط الإلكتروني التالي ليتم توجيهك مباشرةً إلى صفحة مصرف الراجحي https://www.alrajhibank.com.sa/ar.

قم بالبحث عن زر مباشر أفراد الراجحي وهو في الجزء العلوي من الصفحة.

قم باختيار تبويب التسجيل في الخدمات الإلكترونية وابدء في تسجيل البيانات المطلوبة تسجيلها.

وفي النهاية انقر على زر تسجيل الدخول في مباشر الأفراد.

قم بكتابة عنوان الإلكتروني أي البريد الإلكتروني وانتظر حتى تصلك رسالة التأكد على الجوال واضغك عليها ليتم التحويل مباشرة للحساب الشخصي في موقع مصرف الراجحي.

كيفية فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

ولمن يرغب من العملاء فتح حساب جاري في مصرف الراجحي إلكترونيًا بدون زيارة المصرف إليكم خطوات فتح الحساب الآتية:

اتباع رابط مصرف الراجحي الإلكتروني .

قم بتحديد تبويب فتح حساب وتسجيل المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة المخصصة لها.

مثل الاسم بشكل ثلاثي والبريد الإلكتروني النشط ورقم الهاتف والهوية.

وفي النهاية النقر على تبويب تسجيل ويجب أن يقوم العميل بزيارة واحدة على الأقل للمصرف لكي يتم تطابق التوقيع.

شروط فتح حساب بمصرف الراجحي

وعلى من يرغب من العملاء فتح حساب جاري بمصرف الراجحي عليه الإطلاع على الشروط القادمة: