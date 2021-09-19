تردد قناة كاس الفضائية على مختلف الأقمار ومميزات تلك القناة

تسائل العديد من الأشخاص حول تردد قناة كاس الفضائية للعام الجديد والتي تعد من أشهر قنوات الرياضة الفضائية والتي تبث برامجها في جميع الدول العربية، تعرض تلك القناة العديد من البرامج الرياضية والمباريات الهامة ولها جمهورها العريض من جميع أنحاء الوطن العربي، لمعرفة المزيد حول تلك القناة تابعونا في هذا المقال.

تتميز تلك القناة بتقديم عدد كبير من الدوريات الخليجية الهامة.

يمكنك من خلالها أيضاً متابعة مباريات كأس العالم والألعاب الأولمبية العالمية أول بأول.

تقوم تلك القناة ببث إشارتها في جميع الأقمار الصناعية.

تتميز القناة بدقة عالية HD حتى يستمتع بها المشاهد دون أي تقطيع أو مشكلة في الإشارة.

هناك عدة قنوات من سلسة الكاس وليس قناة واحدة وجميعها تتميز بطاقم غعمل قومي وإدارة مميزة.

تقدم أفض برامج النقاش والتحليل الرياضي وتستضيف أشهر المعلقين والمححلين الرياضيين.

تستضيف محللين عرب وأجانب من كل بلاد العالم لتحليل المباريات بين الشوطين.

تردد قناة كاس مميزات وبرامج القناة:

تقدم تلك القناة أفضل وأشهر البرامج مثل

برنامج المجلس.

برنامج تسعين دقيقة.

تفوم ببث أيضاً برنامج الحكم.

تعرض برنامج فض فض.

برنامج جرايد.

برنامج حصاد الاسبوع الشهير.

تقوم القناة أيضاً بتوفير بث مباشر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لأهم المباريات والبرامج والتي ستجدها عبر الدخول على هذا الرابط

تردد قناة كاس الجديد:

تحرص فناة كاس على تغير ترددها وذلك لتوفير أقضل إشارة لمتابعيها حتى تكون الصورة واضحة دون تشويش أو تقطيع مع جودات عالية ويمكنك الحصول على تلك القناة بكل سهولة من خلال ضبط جهازك على المعلومات الآتية

قمر نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

اسم القناة: الكاس 1،2،3،4

قمر عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: V عمودي

معدل الترميز: 27500

اسم القناه: الكاس 1،2،3،4

هسيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: H أفقي

معدل الترميز: 27500

اسم القناه: الكاس 5،6،7،8

قمر آسيا سات

التردد: 3660

الاستقطاب: V عمودي

معدل الترميز: 27500

اسم القناه: الكاس 2

يمكن بكل سهولة إدخال تردد القناة على جهاز الريسيفر أو المستقبل الخاص بك والبحث مع الحفظ بعد البحث حتى تحافظ على القناة على جهازك والاستمتاع بها.