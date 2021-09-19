طريقة المكياج المخملي الناعم حيل جمالية للحصول على مظهر رقيق

عالم التجميل والمكياج عالم ساحر وكبير مليء بالأسرار لذلك تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن طريقة عمل المكياج المخملي الناعم حتى يعطيهن مظهر لطيف وأنيق في نفس الوقت ويصلح للعديد من المناسبات والأفراح بعيداً عن المكياج الصارخ والألوان البراقة للغاية التي تلفت الانتباه، إذا كنت تبحثين عن هذه الإطلالة فتابعينا في هذا المقال فقد وفرنا لك عدة نصائح لتحصلي على هذا المظهر الجذاب المكياج المخملي الناعم المكياج المخملي الناعم قومي بوضع المكياج بطريقة صحيحة ورقيقة ليعطيك مظهر لطيف وناعم يبرز أنوثتك وجمال ملامحك. خطوات هامة عند وضع الميك آب: خطوات هامة عند وضع الميك آب: من المهم الاهتمام بكافة التفاصل عند وضع المكياخ فاللمسات البسيطة تترك انظاعاً رائعاً في النتيجة النهائية ظلال العيون: من المهم الاهتمام بمكياج العيون لإبراز جمالها فهي تؤثر بشكل كبير على الشكل النهائي.

قومي باختيار ألوان هادئة كالبنيات والوردي الفاتح لعمل مكياج هادئ.

اختاري نوع ظل العيون البودر فهو الأكثر استخداماً.

يمكنك جعل العيون تبدو بارزة أكثر باستخدام اللون البني الغامق عند أسفل الرموش.

حددي العين من الداخل بالكحل والخارج أو عن طريق وضع آيلاينر فوق العين.

يمكنك وضع ظل العين الأسود في نهاية العين فقط مع دمجه مع اللون البني الذي سبق ووضعناه. الماسكارا: يجب وضع الماسكرا بعد الايلاينز حتى لا يفسدها.

يتم وضع المسكرا في النهاية مع اختيار نوع جيد وفرشاة مناسبة لتبرز جمال العين وتظهر الرموش أكثر طولاً وكثافة. نصائح لعمل المكياج المخملي الناعم: نصائح لعمل المكياج المخملي الناعم: أحمر الشفاه: لون ونوع أحمر الشفاه هام في تلك المرحلة.

يجب تحديد الشفاه أولاً بلون مشابه لأحمر الشفاه ثم وضع أحمر الشفاه في الداخل.

اختاري لون هادئ مناسب مع لون فستانك أو الملابس التي ترتدينها.

يتم اختيار البنيات الهادئة كالكاشمير فهو يعطي مظهر لطيف وأنيق في نفس الوقت. البلاشر: من المهم اختيار لون مناسب لبشرتك ومناسب لإطلالتك هذا اليوم.

يتم استخدام الفرشاة لتوزيع البلاشر.

ضعي البلاشر على عظام الوجه البارزة مع سحبه حتى نهاية الذقن.

ابتعدي عن الألوان القوية واللامعة فهي تعطي مظهر غير طبيعي.

لا تكثري من وضعه فمسحة بسيطة كافية. الوسوم

عالم التجميل والمكياج عالم ساحر وكبير مليء بالأسرار لذلك تبحث العديد من الفتيات والسيدات عن طريقة عمل المكياج المخملي الناعم حتى يعطيهن مظهر لطيف وأنيق في نفس الوقت ويصلح للعديد من المناسبات والأفراح بعيداً عن المكياج الصارخ والألوان البراقة للغاية التي تلفت الانتباه، إذا كنت تبحثين عن هذه الإطلالة فتابعينا في هذا المقال فقد وفرنا لك عدة نصائح لتحصلي على هذا المظهر الجذاب المكياج المخملي الناعم المكياج المخملي الناعم قومي بوضع المكياج بطريقة صحيحة ورقيقة ليعطيك مظهر لطيف وناعم يبرز أنوثتك وجمال ملامحك. خطوات هامة عند وضع الميك آب: خطوات هامة عند وضع الميك آب: من المهم الاهتمام بكافة التفاصل عند وضع المكياخ فاللمسات البسيطة تترك انظاعاً رائعاً في النتيجة النهائية ظلال العيون: من المهم الاهتمام بمكياج العيون لإبراز جمالها فهي تؤثر بشكل كبير على الشكل النهائي.

قومي باختيار ألوان هادئة كالبنيات والوردي الفاتح لعمل مكياج هادئ.

اختاري نوع ظل العيون البودر فهو الأكثر استخداماً.

يمكنك جعل العيون تبدو بارزة أكثر باستخدام اللون البني الغامق عند أسفل الرموش.

حددي العين من الداخل بالكحل والخارج أو عن طريق وضع آيلاينر فوق العين.

يمكنك وضع ظل العين الأسود في نهاية العين فقط مع دمجه مع اللون البني الذي سبق ووضعناه. الماسكارا: يجب وضع الماسكرا بعد الايلاينز حتى لا يفسدها.

يتم وضع المسكرا في النهاية مع اختيار نوع جيد وفرشاة مناسبة لتبرز جمال العين وتظهر الرموش أكثر طولاً وكثافة. نصائح لعمل المكياج المخملي الناعم: نصائح لعمل المكياج المخملي الناعم: أحمر الشفاه: لون ونوع أحمر الشفاه هام في تلك المرحلة.

يجب تحديد الشفاه أولاً بلون مشابه لأحمر الشفاه ثم وضع أحمر الشفاه في الداخل.

اختاري لون هادئ مناسب مع لون فستانك أو الملابس التي ترتدينها.

يتم اختيار البنيات الهادئة كالكاشمير فهو يعطي مظهر لطيف وأنيق في نفس الوقت. البلاشر: من المهم اختيار لون مناسب لبشرتك ومناسب لإطلالتك هذا اليوم.

يتم استخدام الفرشاة لتوزيع البلاشر.

ضعي البلاشر على عظام الوجه البارزة مع سحبه حتى نهاية الذقن.

ابتعدي عن الألوان القوية واللامعة فهي تعطي مظهر غير طبيعي.

لا تكثري من وضعه فمسحة بسيطة كافية.

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