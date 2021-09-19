بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم وبدعم من شركة سابك وشركة مكتبة جرير، أطلق الدكتور حمد أل الشيخ وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تكافل الخيرية، مبادرة العودة إلى المدارس، حيث تتضمن تلك المبادرة عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم الطلبة والطالبات التي تستهدفها المبادرة، وذلك تشجيعاً لهم على الانطلاق في حياة جديدة في حياتهم الدراسية.

تكافل: الاستعلام عن منحة الطلبة والطالبات المستحقين 1443

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالتعليم، حيث يقدم الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان، دعما مستمراً نحو تشجيع الطلبة والطالبات من ذوي الأسر المنخفضة الدخل، ولهذا فقد تضمنت مبادرة مؤسسة تكافل، مشروع توفير 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة للطلبة والطالبات المستهدفين في المرحلة الابتدائية وذلك دعماً وتشجيعاً لهم على مواصلة حياتهم الدراسية، ويمكن الاستعلام عن إعانات الطلبة والطالبات 1443 المقدمة من مؤسسة تكافل من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على مؤسسة تكافل.

القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

في حالة عدم التسجيل من قبل يتم الضغط على اتباع تسجيل طالب جديد

يتم استيفاء كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

كذلك يمكن الاتصال على الرقم الموحد (920033951) من يوم الأحد وحتي يوم الخميس في مواعيد العمل المقررة من كل أسبوع بداية من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتي الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى فقد دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي وحمد ناصر الوهيبي مدير عام تعليم الرياض، في مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية مبادرة العودة إلى المدارس، والتي تم إطلاقها من قبل مؤسسة تكافل الخيرية وشركة سابك الشريك الاستراتيجي، من أجل توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلبة والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع شركة جرير.

وقد حازت إدارة التعليم بمنطقة الرياض على نحو 33 ألف حقيبة مدرسية متكاملة للبنين والبنات وذلك للتيسير على الطلبة والطالبات وتشجيعاً لهم على مواصلة حياتهم الدراسية في السنوات المقبلة.

وقد قامت إدارة التوجيه والارشاد في إدارة تعليم الرياض من خلال التنسيق مع مكاتب التعليم على تحديد المدارس المستهدفة والاشراف على عملية توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.