كيفية شراء هاتف ايفون الجديد iPhone 13 و iPhone 13 Pro تعد شركة ابل من اكثر الشركات الرائدة والعريقة في مجال عالم صناعة الأجهزة الالكترونية والتكنولوجية وبات الحصول على هاتف ايفون من شركة ابل هو هدف وحلم العديد من المستخدمين للهواتف الالكترونية لكونه تم تصنيف هواتفها افضل الهواتف التكنولوجية التي تتمتع بالعديد من المواصفات التي تضاهى المنتجات العالمية، كما أعلنت شركة ابل حاليا بطرح عدد من المنتجات الجديدة وذلك ضمن فعاليات اطلاق تشكيلتها الجديدة امام العالم خلال الفترة المقبلة، وبات أمر حجز وشراء أحد تلك الأجهزة هو حديث الأشخاص الراغبين في اقتنائها.

ميعاد طرح هاتف ايفون الجديد

أعلنت مصدر مسئول من شركة ابل أنه سيتم طرح التشكيلة الجديدة الخاصة بها في خلال ساعات من الان، كما ان الشركة اتاحت إمكانية حجز المنتج وشراؤه من خلال الموقع الالكتروني وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، ويمكنك تتبع الحجز من خلال الموقع الالكتروني وترقب وصوله اليك وانت في مكانك.

طريقة حجز هاتف ايفون الجديد

يكثر الحديث عن اصغر إصدارات شركة ابل وهو هاتف IPhone 13 Mini والتي تبلغ حجم شاشته 5.4 بوصة من نوع اوليد ويتمتع الهاتف ببطارية قوية وسعة تخزينية متعددة حيث يبلغ سعر 128 جيجا 11.400 جنيه مصري، بينما ذات 256 جيجا ب13 الف جنيه أما ذات 512 جيجا ب1029 دولار امريكي، وتتم إجراءات الحجز من خلال الموقع الخاص بالشركة حيث يتم البدء في استقبال الطلبات يوم الجمعة المقبل.

اما عن مواصفات هاتف iPhone 13 الذي تأتى حجم شاشته 6.1 بوصة من نوع اوليد أيضا ويتمتع بميزة الشرائح الداخلية والتي تأتى من نوع A15 Bionic.، ويتوفر الهاتف بسعر 13 الف جنيه لمساحة 128 جيجا، 15000 جنيه لمساحة 256 جيجا، 18000 جنيه لمساحة 512 جيجا.