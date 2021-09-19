أخبار اليمن : لقاء تنظيمي برئاسة الشريف لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء

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لقاء تنظيمي برئاسة الشريف لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء

رأس الاستاذ/ خالد عبد الوهاب الشريف القائم بأعمال الامين العام المساعد للشئون التنظيمة لقاء تنظيمي مع قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء كُرّس لمناقشة الاوضاع التنظيمية بالفرع وفروع الدوائر/ المديريات والاستماع الى ابرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أعمال القيادات التنظيمية. لقاء تنظيمي برئاسة الشريف لقيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاءرأس الاستاذ/ خالد عبد الوهاب الشريف القائم بأعمال الامين العام المساعد للشئون التنظيمة لقاء تنظيمي مع قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء كُرّس لمناقشة الاوضاع التنظيمية بالفرع وفروع الدوائر/ المديريات والاستماع الى ابرز الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير أعمال القيادات التنظيمية. وقد خرج اللقاء بجملة من القرارات الهادفة الى تفعيل مستوى الاداء التنظيمي وتذليل الصعوبات والمعوقات، وكذا تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان. حضر اللقاء من الامانة العامة كل من الاخوة: علي عبدالله العنسي رئيس الدائرة التنظيمية ، عادل ربيد مدير مكتب الامين العام، وعادل المحفدي نائب رئيس دائرة الرقابة التنظيمية.



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